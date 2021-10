No Green pass, il giallo del poliziotto infiltrato: 'Prima fomenta i manifestanti, poi ne picchia uno' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Scontri a Roma, c'è un giallo sul ruolo di un poliziotto in maglia grigia e mascherina . In un video viene 'coperto' dagli agenti del Reparto Mobile, mentre picchia a calci e a pugni un manifestante. ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Scontri a Roma, c'è unsul ruolo di unin maglia grigia e mascherina . In un video viene 'coperto' dagli agenti del Reparto Mobile, mentrea calci e a pugni un manifestante. ...

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - borghi_claudio : Salvini: 'Chi vuole imbavagliare e silenziare le piazze di protesta contro il green pass sbaglia. Ci sono 8 milioni… - Fam_DASCENZO : RT @GuidoDeMartini: ?? NO PASS ?? Paesi in cui è obbligatorio avere il green pass per lavorare: ? ARABIA SAUDITA ????… - LiPopulista : RT @EliseiNicole: #Italy Milan #generalstrike “Landini, Landini vaffanculo…No Green Pass!” 11/10/2021 -