Inter | Barella al centro del progetto | pronto rinnovo e fascia da capitano

(Di lunedì 11 ottobre 2021), Nicolòè sempre più importante per la Nazionale e anche per la società nerazzurra Nicolòsarà il futurodell’. Secondo quanto detto da Sportitalia, ilcampista azzurro erediterà il ruolo da Samir Handanovic nella prossima stagione e rinnoverà il contratto, attualmente in scadenza nel 2024. Dagli attuali due milioni e mezzo netti di ingaggio andrà a raddoppiare lo stipendio, trattativa già impostata. La fumata bianca è una formalità, così come il nuovo ruolo all’no dello spogliatoio nerazzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24.