Green pass obbligatorio dal 15 ottobre, verso un nuovo Dpcm per chiarire le modalità di controllo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Manca pochissimo al 15 ottobre, quando il Green pass diventerà obbligatorio per andare sul proprio posto di lavoro. Dopo gli scontri degli ultimi giorni a Roma e tutte le polemiche, sembra che il premier Mario Draghi sia pronto a firmare le linee guida decide dal ministero della Pubblica amministrazione per il rientro degli statali e un Dpcm. Green pass obbligatorio: i prossimi passi del Governo Necessità di fare chiarezza. Questo è l’obiettivo del Governo, soprattutto per entrare nel merito di come funzioneranno i controlli. Il Dpcm dovrebbe stabilire che software e quali applicazioni saranno necessari per la verifica del Green pass all’arrivo nei posti di lavoro. Le ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Manca pochissimo al 15, quando ildiventeràper andare sul proprio posto di lavoro. Dopo gli scontri degli ultimi giorni a Roma e tutte le polemiche, sembra che il premier Mario Draghi sia pronto a firmare le linee guida decide dal ministero della Pubblica amministrazione per il rientro degli statali e un: i prossimii del Governo Necessità di fare chiarezza. Questo è l’obiettivo del Governo, soprattutto per entrare nel merito di come funzioneranno i controlli. Ildovrebbe stabilire che software e quali applicazioni saranno necessari per la verifica delall’arrivo nei posti di lavoro. Le ...

Advertising

VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - Gabriel88519975 : @repubblica Invece del vaccino e del green pass, dovevate mettere la museruola fissa a chi non rispettava le regole… - pietro30199674 : RT @borghi_claudio: Se conosco Salvini visto quello che sta dicendo a @QRepubblica mi sa che più testimonianze gli arrivano di gente che re… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Reddito di cittadinanza, scoppia il caso dei 170mila disoccupati senza Green pass Un nuovo caso sta scoppiando sul 1 milione e passa di percettori del reddito di cittadinanza che deve trovare un lavoro; di questi, almeno 170mila sarebbero senza Green pass perché non ancora vaccinati. Il fatto è che i beneficiari del sussidio che accetteranno un'offerta di impiego dopo il 15 ottobre , ma che poi non saranno in condizione di fornire la ...

"Sputnik copiato da Astrazeneca". Scoppia la guerra del vaccino con la Russia "Perché il Green pass non serve più". Bassetti dalla Merlino ribalta il quadro Il siero russo, del resto, fanno notare gli 007 britannici, ha una tecnologia simile a quella del vaccino sviluppato ...

Green pass, le norme che scattano dal 15 ottobre Rai News Green pass al lavoro, pronte le linee guida di Draghi su app e controlli per Pa e privati Obiettivo dettagliare il rientro al lavoro con passaporto vaccinale, entrando nel merito dei controlli. Al Dpcm, in particolare, il compito di tracciare il percorso dei software e delle applicazioni n ...

No green pass: a Genova annunciano la costituzione in associazione, a Roma tirano bombe carta Sul viale del tramonto potrebbe imboccare la strada no vax, peraltro già intrapresa da alcuni eletti liguri a destra e a sinistra In entrambi i casi, i candidati no vax e no green pass hanno raccolto ...

Un nuovo caso sta scoppiando sul 1 milione e passa di percettori del reddito di cittadinanza che deve trovare un lavoro; di questi, almeno 170mila sarebbero senzaperché non ancora vaccinati. Il fatto è che i beneficiari del sussidio che accetteranno un'offerta di impiego dopo il 15 ottobre , ma che poi non saranno in condizione di fornire la ..."Perché ilnon serve più". Bassetti dalla Merlino ribalta il quadro Il siero russo, del resto, fanno notare gli 007 britannici, ha una tecnologia simile a quella del vaccino sviluppato ...Obiettivo dettagliare il rientro al lavoro con passaporto vaccinale, entrando nel merito dei controlli. Al Dpcm, in particolare, il compito di tracciare il percorso dei software e delle applicazioni n ...Sul viale del tramonto potrebbe imboccare la strada no vax, peraltro già intrapresa da alcuni eletti liguri a destra e a sinistra In entrambi i casi, i candidati no vax e no green pass hanno raccolto ...