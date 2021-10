Fabio Cannavaro | “Chi vuole lo scudetto deve prima battere il Napoli”

(Di lunedì 11 ottobre 2021), tifaper lo. L’ex tecnico del Guangzhou Evergrande: “Ilnon teme nessuno e può davvero vincere lo“., ILE LOL’ex allenatore del Guangzhou Evergrande ed ex stella dele della Nazionale,, ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport.ha parlato tra le altre cose dele della corsain Serie A. “Con la squadra al completo ilnon teme nessuno e può davvero vincere lo. Spalletti è anche un po’ cambiato, in positivo. Nel senso che senza ...

Interessante intervista rilasciata daa La Gazzetta dello Sport . L'ex storico difensore campione del mondo con l'Italia, ora allenatore, ha avuto modo di affrontare diverse tematiche relative all'attualità calcistica ...E non lo ha fatto con gente qualsiasi ma, con un Pallone d'Oro come. E' lo stesso ex capitano della nazionale campione del Mondo a spiegare - sui propri social - cosa sia stato ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Maurizio Nicita, giornalista: "Fabio Cannavaro? L'ho sentito molto motivato, anche personalmente. Sta incontrando persone e ...Toccante ultimo saluto di Fabio Cannavaro a mister De Lella, ex storico allenatore delle giovanili del Napoli.