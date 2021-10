Coronavirus | 1 516 casi in un giorno | ma i morti sono ancora 34 Tasso di positività sale all’1 | 3%

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il bollettino dell’11 ottobre 20211.516 i nuovidiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero dei nuovi contagi è in flessione rispetto a ieri, quando irilevatistati 2.278. I decessi per Covid nelle ultime 24 orestati invece 34 (ieri 27). Le persone attualmente positive al virus84.106 (ieri 84.808). Il numero totale diregistrati in Italia da inizio emergenzaa quota 4.701.832 unità, mentre le persone decedute a causa del Covid131.335. La situazione negli ospedali italiani Guardando alla situazione ospedaliera, le persone attualmente ricoverate in area non ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 516

... su 7.566 test giornalieri per la ricerca del(1% tasso positività), e zero decessi. La ... secondo quanto riferisce il report regionale, che portano il totale dei contagiati a 472.. Vi ...I dati del ministero della Salute. La situazione aggiornata in Italia e nel mondo I dati Covid in Italia. Oggi si registrano 1.nuovi casi con 114.776 tamponi e 34 morti. Tasso di positività a 1,32%. Ieri 2.278 casi con 270.044 tamponi (tasso allo 0,8%) e 27 morti. Le Regioni In Sicilia oggi si registrano 231nuovi casi. ...Il bollettino coronavirus di oggi, lunedì 11 ottobre: dati aggiornati su contagi, morti e guariti con focus regione per regione ...In Italia ci sono attualmente 84.106 positivi per Covid-19, con un decremento di 702 da ieri. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 4.701.832, con un incremento nelle ultime 24 ore ...