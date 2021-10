Cappello di cioccolato e sguardo in tralice

(Di lunedì 11 ottobre 2021) A sorpresa dopo l’annuncio come protagonista, Timothée Chalament ha diffuso ieri la prima immagine vestito da Willy Wonka. Il film sulla giovinezza del mitico fabbricanti di dolciumi – portata al successo nel 1971 grazie a Gene Wilder e il film Willy Wonka e la fabbrica di. E ripresa nel 2005 da Tim Burton con il fedele Johnny Depp. Lo stile di Timothée Chalamet guarda le fotoa cilindro (che sembra fatto di) e giacca bordeaux, l’attore di Dune ha postato la foto sia su Twitter sia su Instagram. Aggiungendo un’altra ...

eternthena : MA PERCHÉ MI ACCORGO SOLO PRA CHE IL CAPPELLO È DI CIOCCOLATO - sophiaragnetto : comunque mi sono appena accorta del dettaglio del cappello fatto in cioccolato -

... la parte del proprietario della fabbrica dipiù famosa della letteratura. Prima di lui ... in cui lo troviamo nei suoi abiti in stile vittoriano e il grossomarrone che lo ...Lo scatto che ritrae Timothée Chalamet in Wonka lo vede indossare una cilindro e una ... Lo spinoff de La fabbrica dinon sarà interpretato soltanto da Timothée Chalamet ma da altri ...La star di Wonka Timothée Chalamet ha condiviso sul suo profilo Instagram la prima foto che lo ritrae nei panni di Willy Wonka nel nuovo adattamento de La fabbrica di cioccolato. Timothée Chalamet sa ...Timothée Chalamet interpreta l'iconico personaggio di Roald Dahl nel prequel de La Fabbrica di Cioccolato, Wonka.