Cannavaro | “Coppa d’Africa mette in difficoltà Spalletti | Osimhen essenziale”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Fabiodice la sua sulla lotta scudetto. L’ex Juventus non da il Napoli per favorito ein guardia sui bianconeri di Allegri. Fabio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

... Inter, Juve e Nazionale, Fabio, ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport per ... perché è in primavera che si deciderà la corsa scudetto, per il Napoli preoccupa lad'Africa:...... 3 campionati italiani, 2dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Nell'anno precedente al ...che vestirono la maglia nerazzurra e che ricevettero il premio furono Luis Figo e Fabio. Il ...Fabio Cannavaro dice la sua sulla lotta scudetto. L'ex Juventus non da il Napoli per favorito e mette in guardia sui bianconeri di Allegri. Fabio ...Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavato ha parlato del campionato di Serie A: la Juventus è partita male, ...