Ascolti tv ieri | domenica 10 ottobre | dati auditel e share | chi ha vinto?

Advertising

gianlu_79 : RT @Daniela_Ferolla: Boom di ascolti ieri per #LineaVerdeLife con il 18.7% di share e più di 2 milioni e mezzo di spettatori! Ieri eravate… - infoitcultura : Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 8 ottobre 2021 - infoitcultura : Ascolti tv ieri, sabato 9 ottobre: quanto ha fatto Anna Tatangelo con Scene da un Matrimonio? - infoitcultura : Ascolti tv ieri: boom Tu si que vales, Tatangelo cala, bene Verissimo - infoitcultura : Ascolti tv ieri, clamorosa discesa verticale della Tatangelo: sorpresa inaspettata per la Toffanin -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

1mattina in famiglia ancora premiato dagli. Monica Setta: 'Voliamo verso il 24% di share' E' ripartito da meno di un mese Unomattina in famiglia e glisono già eccellenti:, sabato 9 ottobre 2021, la trasmissione condotta da Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli ha infatti sfiorato picchi del 24% di share, proprio nel giorno ...Un programma solo al comando, domina glitv di, sabato 9 ottobre 2021, Tú sí Que Vales che su Canale 5 con 5.214.000 di spettatori pari al 31.6% di gradimento seppellisce la concorrenza. Debolissima Rai1 che Stanlio & Ollio si ...Ascolti tv ieri sera, domenica 10 ottobre 2021, dati auditel e lo share: chi ha vinto tra i la finale di Nation League e Scherzi a Parte?Interessante, quindi, soprattutto per gli addetti ai lavori, ma anche per il pubblico, vedere chi, di volta in volta, si è aggiudicato il primato. I dati del prime time e day time del 9 Ottobre 2021.