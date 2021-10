Amministrative | il prime time tra vincitori e vinti

(Di lunedì 11 ottobre 2021) I Tg dal 4 all’ 8 ottobre – I risultati delle elezionidominano il; è dedicata a loro la prima parte della settimana dell’informazione: aperture per tutti, tra lunedì e martedì, con Tg4 e Tg La7 che dedicano allo spoglio dei voti edizioni straordinarie. Al consolidarsi dei risultati, le testate tracciano un quadro abbastanza fedele, sebbene non privo delle consuete partigianerie. Per i Tg Mediaset il focus è sul crollo dei 5 Stelle, che avvicina il ritorno del bipartitismo, mentre Tg4 elogia la vittoria di Roberto Occhiuto in Calabria parlando di “un successo di Berlusconi”. Le vittorie del centrosinistra nelle principali città sono invece al centro della narrazione di Tg1 e Tg3. L’attenzione di tutti si concentra sulla Capitale, che vede al ballottaggio Michetti e Gualtieri, con il “tesoretto” di Calenda ...

Advertising

Eurispes : I tg dal 4 all'8 ottobre - venis_77 : @Incantatore_ @vale74260884 <finiva indagato o arrestato 1 al gg. Il M5S non è arrivato ieri e quelle di 1a sett fa… - SfigaCatrame : RT @k_arsenale: “Buon risultato del Pd alle amministrative”. Prime, imbarazzate, ammissioni dei vertici del partito. @antonio_carano - k_arsenale : “Buon risultato del Pd alle amministrative”. Prime, imbarazzate, ammissioni dei vertici del partito. @antonio_carano - davide_galanti : Ikea non consegna più a casa, ho mollato il carrello pieno e ciao. Amazon Prime mi consegna una lampada a piantana… -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative prime

Il giudice dicure, accogliendo il ricorso della contribuente, evidenziava che la stessa non ...della finalità elusiva sia la mancata concessione delle necessarie autorizzazioni(......sfondo restano tuttavia le preoccupazioni per l'impennata delle quotazioni delle materie, che ...sulle possibili ricadute economiche di eventuali irrigidimenti delle restrizioni...Amministrative: il rush finale. Si vota per 42 sindaci. Le prime vittorie arrivano a urne ancora chiuse: Giusy La Galia, unica candidata in corsa a Gioiosa Marea, con il quorum superato si accaparra l ...Le prime indicazioni che vengono fuori dalle urne nei Comuni del palermitano e trapanese che sono impegnati in questa tornata di elezioni è la bassa affluenza di elettori. La situazione ...