Roma, borseggiano turista approfittando degli scontri No Green Pass: arrestate (Di domenica 10 ottobre 2021) Hanno approfittato dei momenti di confusione di ieri in centro per la manifestazione No Green Pass a Roma per borseggiare una turista straniera. Due giovani di 18 e 20 anni sono state arrestate dai carabinieri di San Lorenzo in Lucina della Capitale. I militari le hanno raggiunge in via Bocca di Leone, mentre tentavano di allontanarsi. Saranno giudicate con rito direttissimo. La refurtiva è stata riconsegnata alla vittima. L'articolo proviene da Italia Sera.

