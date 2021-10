Milano, per il corteo no Green pass denunciati decine di anarchici. Ma la notizia è stata “oscurata” (Di domenica 10 ottobre 2021) A Milano il corteo di 5000 persone, non autorizzato, contro il Green pass, è stato capeggiato dagli anarchici. E anche nel capoluogo lombardo non sono mancati scontri con la polizia. Ma la notizia è stata accuratamente sottovalutata, ignorata, derubricata a cronaca locale. Si accendono i riflettori invece su quanto avvenuto a Roma dove il 17 ottobre si svolgerà il ballottaggio tra un candidato di centrodestra e un esponente di apparato del Pd. A Milano al corteo no Green pass le violenze sono degli anarchici, ma non si dice Eppure trova conferma oggi da quanto riporta l’agenzia Adnkronos: la metà dei 57 denunciati dalla questura di Milano all’indomani ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 10 ottobre 2021) Aildi 5000 persone, non autorizzato, contro il, è stato capeggiato dagli. E anche nel capoluogo lombardo non sono mancati scontri con la polizia. Ma laaccuratamente sottovalutata, ignorata, derubricata a cronaca locale. Si accendono i riflettori invece su quanto avvenuto a Roma dove il 17 ottobre si svolgerà il ballottaggio tra un candidato di centrodestra e un esponente di apparato del Pd. Aalnole violenze sono degli, ma non si dice Eppure trova conferma oggi da quanto riporta l’agenzia Adnkronos: la metà dei 57dalla questura diall’indomani ...

