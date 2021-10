LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: due corridori davanti, Stuyven e Demare a 10 secondi (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 10 CHILOMETRI ALL’ARRIVO!! FINALE MOLTO INCERTO! 16.19 Demare E Stuyven PARTONO DA SOLI! E adesso possono collaborare per tornare sul duo. 16.18 Demare se ne va da solo! Deve sollecitare l’andatura per tornare sotto alla coppia al comando! 16.17 FORA ANCHE KUNG! Lo svizzero non può più aiutare Arnaud Demare. 16.16 Foratura per Frison! Il belga saluta quindi Bonnamour e Dewulf. 16.14 Ultimo tratto di sterrato! Poi ci sarà la Côte de Rochecorbon che sarà l’ultima difficoltà di giornata. 16.12 Adria parte in solitaria! Lo spagnolo dell’Equipo Kern Pharma prova il colpaccio a 15 chilometri dalla conclusione. 16.11 Madouas ha portato via un gruppettino con Kung, Stuyven, Louvel, Démare, Adria e Jungels. 16.10 Cote de Vouvrey ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.20 10 CHILOMETRI ALL’ARRIVO!! FINALE MOLTO INCERTO! 16.19PARTONO DA SOLI! E adesso possono collaborare per tornare sul duo. 16.18se ne va da solo! Deve sollecitare l’andatura per tornare sotto alla coppia al comando! 16.17 FORA ANCHE KUNG! Lo svizzero non può più aiutare Arnaud. 16.16 Foratura per Frison! Il belga saluta quindi Bonnamour e Dewulf. 16.14 Ultimo tratto di sterrato! Poi ci sarà la Côte de Rochecorbon che sarà l’ultima difficoltà di giornata. 16.12 Adria parte in solitaria! Lo spagnolo dell’Equipo Kern Pharma prova il colpaccio a 15 chilometri dalla conclusione. 16.11 Madouas ha portato via un gruppettino con Kung,, Louvel, Démare, Adria e Jungels. 16.10 Cote de Vouvrey ...

