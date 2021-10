LIVE F1, GP Turchia 2021 in DIRETTA: Ferrari rinata. Binotto: “Con la nuova power-unit siamo più vicini a Mercedes e Red Bull” (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DEL GP DI Turchia MATTIA Binotto: “ABBIAMO PROVATO A VINCERE, LA nuova power unit CI DA’ UN VANTAGGIO” CHARLES LECLERC: “CI ABBIAMO PROVATO FINO ALLA FINE, UNA BELLISSIMA Ferrari” CARLOS SAINZ: “VOGLIAMO TORNARE A VINCERE, AVEVO UN GRANDE PASSO” CARLOS SAINZ PREMIATO COME PILOTA DEL GIORNO LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 15.51 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 15.48 La Ferrari dunque resta in piena corsa per il terzo posto, ma è al 2022 che bisogna guardare. E se Mercedes e Red Bull dovessero giocarsi il Mondiale sino all’ultima gara, ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DEL GP DIMATTIA: “ABBIAMO PROVATO A VINCERE, LACI DA’ UN VANTAGGIO” CHARLES LECLERC: “CI ABBIAMO PROVATO FINO ALLA FINE, UNA BELLISSIMA” CARLOS SAINZ: “VOGLIAMO TORNARE A VINCERE, AVEVO UN GRANDE PASSO” CARLOS SAINZ PREMIATO COME PILOTA DEL GIORNO LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 15.51 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 15.48 Ladunque resta in piena corsa per il terzo posto, ma è al 2022 che bisogna guardare. E see Reddovessero giocarsi il Mondiale sino all’ultima gara, ...

