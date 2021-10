La segretaria della Cgil Liguria racconta: “A Roma nella sede distrutta ho visto scene da brividi, adesso vigileremo su tutti i nostri uffici» (Di domenica 10 ottobre 2021) Fulvia Veirana ieri è andata a Roma dopo l'assalto di sabato alla sede del sindacato della capitale: “Un attacco premeditato. A Genova predisposto un servizio di vigilanza interno” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 10 ottobre 2021) Fulvia Veirana ieri è andata adopo l'assalto di sabato alladel sindacatocapitale: “Un attacco premeditato. A Genova predisposto un servizio di vigilanza interno”

Advertising

RGalisai : RT @CislNazionale: ??La Segretaria confederale organizzativa della Cisl, #DanielaFumarola, oggi, #10ottobre, partecipa per la Cisl al presid… - cislpisa : RT @CislNazionale: ??La Segretaria confederale organizzativa della Cisl, #DanielaFumarola, oggi, #10ottobre, partecipa per la Cisl al presid… - pietrospeedtwit : RT @CislNazionale: ??La Segretaria confederale organizzativa della Cisl, #DanielaFumarola, oggi, #10ottobre, partecipa per la Cisl al presid… - Unomattina : Sabato pomeriggio di guerriglia urbana a Roma e Milano durante la manifestazione dei #NoGreenPass. Sembrano tornati… - vozza_mimma : RT @CislNazionale: ??La Segretaria confederale organizzativa della Cisl, #DanielaFumarola, oggi, #10ottobre, partecipa per la Cisl al presid… -