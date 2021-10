Juventus, Ramsey è sempre più in uscita: gli scenari di gennaio (Di domenica 10 ottobre 2021) Ramsey ormai è in uscita alla Juventus dopo le sue ultime parole e a gennaio potrebbe essere ceduto Se con il Galles Ramsey gioca bene e non sembra avere problemi fisici, con la Juventus la situazione è quasi all’opposto. L’avventura del britannico con i bianconeri sembra sempre più vicina ai titoli di coda. Le ultime parole di Ramsey sulla sua gestione alla Juventus aprono un addio sempre più imminente. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri sperano che sul centrocampista a gennaio si attivi qualche club di Premier League per acquistarlo. Il problema per Ramsey sono i costi troppo elevati per pagargli il suo ingaggio. Magari la volontà di andarsene del ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021)ormai è inalladopo le sue ultime parole e apotrebbe essere ceduto Se con il Gallesgioca bene e non sembra avere problemi fisici, con lala situazione è quasi all’opposto. L’avventura del britannico con i bianconeri sembrapiù vicina ai titoli di coda. Le ultime parole disulla sua gestione allaaprono un addiopiù imminente. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri sperano che sul centrocampista asi attivi qualche club di Premier League per acquistarlo. Il problema persono i costi troppo elevati per pagargli il suo ingaggio. Magari la volontà di andarsene del ...

