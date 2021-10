Fratelli d’Italia (per ora) non si esprime sullo scioglimento di Forza Nuova (Di domenica 10 ottobre 2021) Solidarietà alla Cgil, attacchi al ministro degli Interni Luciana Lamorgese, temporeggiamenti e silenzi imbarazzati sulla matrice del gesto. Si può riassumere così la reazione di Fratelli d’Italia ai gravi fatti di ieri sera, che hanno visto coinvolti alcuni esponenti di Forza Nuova nell’assalto alla sede della Cgil, oltre ai disordini con la polizia da parte di manifestanti “No Green Pass” che hanno anche minacciato i giornalisti. Oggi il sindacato ha organizzato una giornata di manifestazione antifascista, alla quale hanno partecipato diversi politici in area centrosinistra e Movimento 5 stelle. Il primo esponente della destra a portare solidarietà di presenza al segretario generale della Cgil Maurizio Landini è stato Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera per Fratelli ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Solidarietà alla Cgil, attacchi al ministro degli Interni Luciana Lamorgese, temporeggiamenti e silenzi imbarazzati sulla matrice del gesto. Si può riassumere così la reazione diai gravi fatti di ieri sera, che hanno visto coinvolti alcuni esponenti dinell’assalto alla sede della Cgil, oltre ai disordini con la polizia da parte di manifestanti “No Green Pass” che hanno anche minacciato i giornalisti. Oggi il sindacato ha organizzato una giornata di manifestazione antifascista, alla quale hanno partecipato diversi politici in area centrosinistra e Movimento 5 stelle. Il primo esponente della destra a portare solidarietà di presenza al segretario generale della Cgil Maurizio Landini è stato Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera per...

