Farmacie online: gli integratori ancora tra i prodotti più venduti (Di domenica 10 ottobre 2021) Continua a crescere il settore delle Farmacie online: alla fine del 2020 gli esercizi autorizzati erano poco più di 1.140, ma in questi primi mesi dell'anno il dato è cresciuto di più di cento unità, arrivando ad un totale di 1.275. Un successo che ormai dura da diverso tempo: in Italia la vendita online dei farmaci da banco è possibile dal luglio del 2015 e dopo un periodo di diffidenza iniziale, le e-Farmacie sono diventate un prezioso punto di riferimento per tutti. Tra i prodotti più acquistati dagli utenti spiccano gli integratori. Sono sempre stati molto apprezzati dai consumatori, ma in questi mesi la loro richiesta è aumentata. Probabilmente le vicende che hanno contraddistinto gli ultimi due anni hanno spinto le persone a dare maggiore attenzione al loro benessere ...

