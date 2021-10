F1 | Mattia Binotto | “Abbiamo provato a vincere La nuova power-unit ci dà un vantaggio”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 ottobre 2021) Il Gran Premio di Turchia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, ha regalato molte emozioni in casa Ferrari. Sul tracciato di Istanbul, infatti, per qualche giro la scuderia di Maranello ha addirittura sognato la vittoria con Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz ha messo in atto una rimonta spettacolare dal 19° fino all’ottavo posto. Per fare un bilancio della gara turca, non c’è voce migliore di, team principal del team emiliano. “Sicuramente oggi cicreduto e– conferma ai microfoni di Sky Sport – Il nostro sentimento attuale è di amarezza ma, come detto,tentato l’azzardo. Un gesto coraggioso in quel momento. Eravamo sicuri del podio, potevamo rischiare di scendere al quarto posto, ma l’occasione era troppo ghiotta. Giusto così, comunque, ...