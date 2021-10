Capienza stadi e cinema, riapertura discoteche: le regole in vigore dall’11 ottobre (Di domenica 10 ottobre 2021) Aumenta la Capienza per cinema, teatri e stadi. E riaprono le discoteche. Entrano in vigore domani 11 ottobre le nuove misure anti covid decise dal Consiglio dei ministri, con regole meno stringenti di quelle suggerite dal Cts per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative. Spettacoli e Cultura – Teatri, cinema, concerti. in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la Capienza consentita è del 100% di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni ... Leggi su italiasera (Di domenica 10 ottobre 2021) Aumenta laper, teatri e. E riaprono le. Entrano indomani 11le nuove misure anti covid decise dal Consiglio dei ministri, conmeno stringenti di quelle suggerite dal Cts per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative. Spettacoli e Cultura – Teatri,, concerti. in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, saletografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, laconsentita è del 100% di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni ...

Advertising

team_world : Dall'11 ottobre la cultura ricomincia a vivere: capienza al 100% per i luoghi di cultura, come musei, cinema e teat… - dariofrance : Finalmente tutta la #cultura ricomincia a vivere. Dall’11 ottobre #cinema #teatri e #concerti al chiuso e all’apert… - sportface2016 : +++CAPIENZA PUBBLICO NEGLI STADI ALL'APERTO AL 75%, AL CHIUSO AL 60%+++ #Calcio #SerieA - ErikaMandorlini : RT @Adnkronos: #Capienza stadi e cinema, riapertura #discoteche: le regole in vigore da domani. - quotidianodirg : Riapertura discoteche e capienza cinema e stadi: nuove regole dall'11 ottobre -