Tu Si Que Vales 2021 | Mattia Villardita Spiderman video e gallery

Nella quarta puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 9 ottobre 2021, abbiamo conosciuto Mattia Villardita, un giovane ragazzo con una bellissima storia alle spalle: a causa di gravi problemi di salute – una malattia congenita alla gamba – ha passato la sua infanzia quasi sempre in ospedale e, mentre era lì, sognava il suo idolo, Spiderman. Da grande ha così deciso di diventare lui stesso Spiderman, comprandosi un costume e diventando uno dei volontari che allietano le giornate dei bambini in ospedale, donando un pizzico di gioia e aiutandoli nei momenti di difficoltà. Un vero supereroe. L'esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l'aggiunta di Sabrina Ferilli come ...

