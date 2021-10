Scuola | i genitori di Non si tocchi la famiglia | ‘si garantisca diritto di voto a tutti’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Le elezioni sono un momento di vita scolastica importante, per il quale è fondamentale offrire le condizioni migliori, per favorirne la piena e attiva partecipazione. Invece ancora una volta sono discriminati inon vaccinati e chi non dispone di strumenti digitali e relative competenze per partecipare”. Lo afferma in una nota Giusy D’Amico, presidente deidi Non silache aggiunge: “è importante superare certe contraddizioni per garantire aidi tutta Italia ilale la libera scelta di rappresentanti portavoce delle loro istanze, nel contesto educativo dei propri figli”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.