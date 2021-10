Sampdoria, Ferrero: “D’Aversa sta lavorando bene, stiamo pensando a come provare ad alzare l’asticella a gennaio” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Le scelte di chi gioca e come gioca sono di D’Aversa e io lo pago perché le faccia ci mancherebbe che dopo appena sette turni, alcuni oggettivamente molto ben giocati come contro l’Inter, io lo convocassi per criticarlo”. Così il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato del tecnico Roberto D’Aversa nell’edizione odierna de Il Secolo XIX. “Lui e i miei giocatori stanno facendo benissimo e se qualcuno non è ancora al meglio lo sarà presto, non tutti hanno gli stessi tempi”. E sul mercato: “Semmai vi dico che con il tecnico stiamo pensando a come provare ad alzare l’asticella a gennaio, altro che crisi…”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) “Le scelte di chi gioca egioca sono die io lo pago perché le faccia ci mancherebbe che dopo appena sette turni, alcuni oggettivamente molto ben giocaticontro l’Inter, io lo convocassi per criticarlo”. Così il presidente dellaMassimoha parlato del tecnico Robertonell’edizione odierna de Il Secolo XIX. “Lui e i miei giocatori stanno facendo benissimo e se qualcuno non è ancora al meglio lo sarà presto, non tutti hanno gli stessi tempi”. E sul mercato: “Semmai vi dico che con il tecnicoad, altro che crisi…”. SportFace.

Advertising

cristia97265138 : @PAK7788 @LaviLove98 massimo ferrero, er viperetta, presidente della sampdoria , chad - sportface2016 : #Sampdoria, #Ferrero: '#DAversa sta lavorando bene, stiamo pensando a come provare ad alzare l'asticella a gennaio' - CagliariNews24 : #Ferrero riconferma D’Aversa in vista del Cagliari: «Sono soddisfatto» - SampNews24 : #Sampdoria, D’Aversa (per ora) non a rischio: la situazione - sportli26181512 : Sampdoria, Ferrero: 'Con D'Aversa solo un pranzo. Osti? C'è stima': Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero..… -