No Time To Die, Daniel Craig e Rami Malek sorprendono il pubblico in un cinema di Burbank (Di sabato 9 ottobre 2021) Le star di No Time To Die Daniel Craig e Rami Malek sorprendono gli spettatori di un cinema di Burbak durante la proiezione dell'ultimo film di Bond. Cosa c'è di più entusiasmante nel veder apparire davanti a sé le star di No Time To Die, Daniel Craig e Rami Malek, quando si va a vedere il film al cinema? È ciò che successo in un cinema di Burbank durante un'anteprima dell'atteso 25esimo capitolo della saga di James Bond. Durante una proiezione in IMAX all'AMC Theater di Burbank, i due attori sono apparsi sul palco introducendosi a vicenda. "Vorrei presentarvi qualcuno" ha esordito Craig "Ecco a voi il ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 ottobre 2021) Le star di NoTo Diegli spettatori di undi Burbak durante la proiezione dell'ultimo film di Bond. Cosa c'è di più entusiasmante nel veder apparire davanti a sé le star di NoTo Die,, quando si va a vedere il film al? È ciò che successo in undidurante un'anteprima dell'atteso 25esimo capitolo della saga di James Bond. Durante una proiezione in IMAX all'AMC Theater di, i due attori sono apparsi sul palco introducendosi a vicenda. "Vorrei presentarvi qualcuno" ha esordito"Ecco a voi il ...

Advertising

BAC4RDl : @heyydicocose sono andata a vedere no time to die?? - DojimaKiryu : È da circa un'ora e mezza che ho finito di guardare No Time To Die e niente, ci metto un minuto e torno - edxrms : mia madre in mental breakdown per il finale di no time to die - laurafrigerio1 : No time to die..cosa cazzo non hai capito james di questo titolo??? ?? #JamesBond007 - GianPisacane : Su @fam_cristiana si parla di 007. In sala trovate 'No Time To Die' di Cary Fukunaga, ultimo Bond per Daniel Craig.… -