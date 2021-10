L' attimo vincente di Francesca Piccinini | ' Sognavo Mila | ora farò la vice presidente a Busto'

(Di sabato 9 ottobre 2021) A 13 anni ha debuttato in Serie A, ha vinto tutto in Italia e a livello internazionale. Berlino l'ha segnata in maniera indelebile con il titolo mondiale vinto nel 2002 e poi con la settima Champions ...

La Gazzetta dello Sport

Francesca Piccinini il suo '' lo ha vissuto per tutta la carriera e oggi, lasciato il campo di gioco, è pronta a intraprendere una nuova avventura: vice presidente di Busto Arsizio, ...

La campionessa si è raccontata, a tutto tondo, sul palco del Festival di Trento: "Mi ha fatto male leggere certe dichiarazioni del c.t. Mazzanti" ...
Tortu rivive al Festival dello sport di Trento l'attimo vincente alle Olimpiadi: «Ora assaporo quella medaglia» ...