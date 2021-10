La regina Elisabetta | che «rischia un danno d’immagine» aiutando il principe Andrea

(Di sabato 9 ottobre 2021) «La regina Elisabetta sta finanziando privatamente la battaglia legale del principe Andrea, denunciato per abusi sessuali». L’indiscrezione che gira da giorni sui tabloid britannici – qualora venisse confermata – potrebbe creare non pochi problemi alla sovrana: «Sua Maestà sta danneggiando la sua immagine», ha affermato l’esperta Katie Nicholl parlando con True Royalty TV, «soprattutto negli Stati Uniti».

Corriere : Elisabetta scrive a Bossi: «Grazie per le parole gentili dopo la morte di Filippo» - _elysun : RT @MediasetTgcom24: La Regina Elisabetta torna a casa: impegni a Buckingham Palace e prima apparizione al castello di Windsor #reginaelis… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: La Regina Elisabetta torna a casa: impegni a Buckingham Palace e prima apparizione al castello di Windsor #reginaelis… - MediasetTgcom24 : La Regina Elisabetta torna a casa: impegni a Buckingham Palace e prima apparizione al castello di Windsor… - infoitcultura : La Regina Elisabetta ha scritto a Umberto Bossi: “Grata per il tuo affetto dopo la morte di Filippo” -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta

Vanity Fair Italia

Luigi Ippolito per il 'Corriere della Sera' mohammed bin rashid al maktoum e laÈ uno scandalo che scuote le fondamenta dell'establishment britannico. Un giudice dell'Alta Corte di Londra ha stabilito che lo sceicco di Dubai, ...Tra queste donne rilevanti potrebbe esserci anche la stessa. Cresce l'attesa per scoprire la data di uscita.Da giorni circola l’indiscrezione secondo cui la sovrana starebbe finanziando privatamente la battaglia legale del figlio, accusato di abusi sessuali. «La gente è preoccupata per questo sostegno», dic ...La Regina è rimasta colpita dai messaggi ricevuti ed è molto grata per le sue parole gentili”, scrive Paterson. La Regina Elisabetta II ha scritto a Umberto Bossi, facendogli recapitare una lettera di ...