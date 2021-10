Ciclismo | quando le prossime corse? Parigi-Tours | Coppa Agostoni | Giro del Veneto e non solo! Date e programma

(Di sabato 9 ottobre 2021) La stagione delsi sta avviando verso la sua naturale conclusione, ma ildi Lombardia che si disputa oggi non chiude a tutti gli effetti questa intensissima annata agonistica. Ci aspettano ancora una paio di settimane con alcune gare molto interessanti. Si riparte già domani (domenica 10 ottobre) con la nobilissima, si proseguirà poi lunedì 11 ottobre con la tradizionale(ultimo appuntamento del trittico lombardo) e mercoledì 13 ottobre col debutto deldel. Domenica 17 ottobre particolarmente ricca con la nuovissimaClassic (che punta a entrare nel World Tour già il prossimo anno), l’ormai consueta Cronometro delle Nazioni (in Francia) e altre due...

si crea quel senso di unione e condivisione si ottengono risultati straordinari'. Si è ... condotto dal giornalista Lorenzo Dallari anche: Davide Cassani, CT della Nazionale Italiana di...Massimo Ghirotto, responsabile nazionale FCI del settore fuoristrada: "a fianco degli ... La Puglia è una regione che sta dando tanto alnegli ultimi tempi, l'augurio è che domenica vada ...Fare sport a Palermo diventa una gara ad ostacoli. Insormontabili. Impianti a porte chiuse come la piscina per Len Euro Cup del Telimar e lo stadio Schifani delle Palme per campionati regionali Fisdir ...Calenzano,9 ottobre 2021 - Rivelazione della stagione 2020 ma protagonista ammirato e brillante anche nel 2021, Andrea Bagioli ventiduenne lombardo della Deceuninck Quick Step, sarà in Toscana martedì ...