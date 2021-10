Calciomercato Milan, piace Kamara del Lione in caso di addio di Kessiè (Di sabato 9 ottobre 2021) In caso di addio di Kessiè, il Milan sta preparando il piano B. I rossoneri pensano a Kamara del Lione Con la questione Kessiè che si sta prolungando, il Milan sta iniziando al prossimo Calciomercato estivo e per il centrocampo gli occhi di Maldini si sono posati su Kamara del Lione. Il centrocampista dei francesi è anche lui in scadenza di contratto e quindi permetterebbe ai rossoneri di sostituire Kessiè con un parametro zero. Si tratterebbe quindi di un colpo per la prossima stagione, come spiega Tuttosport. Seconod il quotidiano sportivo un altro nome sulla lista del Milan è quello di Brozovic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Indidi, ilsta preparando il piano B. I rossoneri pensano adelCon la questioneche si sta prolungando, ilsta iniziando al prossimoestivo e per il centrocampo gli occhi di Maldini si sono posati sudel. Il centrocampista dei francesi è anche lui in scadenza di contratto e quindi permetterebbe ai rossoneri di sostituirecon un parametro zero. Si tratterebbe quindi di un colpo per la prossima stagione, come spiega Tuttosport. Seconod il quotidiano sportivo un altro nome sulla lista delè quello di Brozovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

