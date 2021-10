Adani | Vi svelo qual' era la più grande sfida di Spalletti al Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 9 ottobre 2021) Daniele, ex calciatore e oggi telecronista, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare dell'inizio del campionato e soffermandosi anche sull'operato del Napoli e difino a questo momento. Ecco le sue parole:Osimhen allenamento "La piùdiera quella di lavorare sulla totalità di Victor Osimhen che all'arrivo del tecnico era ancora nascosta. Da quando c'è l'allenatore toscano, il bomber nigeriano comincia ad essere consapevole della sua forza. Il Napoli è avanti con merito, tutte le altre squadre però hanno ancora tanto da offrire. Ogni squadra deve fare il suo, il campionato è ancora lungo ma è chiaro che prima o poi le strade cominceranno a dividersi, definendo in modo più preciso la classifica"