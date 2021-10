A Roma in scena “40 mq”, scritto e diretto da Emiliano De Martino (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma – Dal 21 al 24 ottobre il palcoscenico del Teatro degli Audaci di Roma accoglierà “40 mq”, uno degli spettacoli scritti e diretti da Emiliano De Martino, fiore all’occhiello della sua EDM Produzione e Distribuzione. Il protagonista è Sergio – interpretato dal giovane Domenico Palmiero, scoperto da De Martino durante il suo Festival Teatrale TEATRAMM’, un uomo alla soglia dei 30 anni, un po’ sbruffone e un po’ bambino, alle prese con problemi quotidiani apparentemente insormontabili e la voglia di calore e di rapporti umani più autentici. “Sergio è, forse, il prototipo di tutti noi. È il prigioniero dei suoi 40mq nei quali, se da un lato afferma di starci bene, dall’altro i fatti fanno capire quanto abbia bisogno degli “altri”. Sergio ha bisogno di affetto e non lo ammette. Ha bisogno di uscire dai ... Leggi su lopinionista (Di sabato 9 ottobre 2021)– Dal 21 al 24 ottobre il palcoscenico del Teatro degli Audaci diaccoglierà “40 mq”, uno degli spettacoli scritti e diretti daDe, fiore all’occhiello della sua EDM Produzione e Distribuzione. Il protagonista è Sergio – interpretato dal giovane Domenico Palmiero, scoperto da Dedurante il suo Festival Teatrale TEATRAMM’, un uomo alla soglia dei 30 anni, un po’ sbruffone e un po’ bambino, alle prese con problemi quotidiani apparentemente insormontabili e la voglia di calore e di rapporti umani più autentici. “Sergio è, forse, il prototipo di tutti noi. È il prigioniero dei suoi 40mq nei quali, se da un lato afferma di starci bene, dall’altro i fatti fanno capire quanto abbia bisogno degli “altri”. Sergio ha bisogno di affetto e non lo ammette. Ha bisogno di uscire dai ...

A Roma in scena "40 mq", scritto e diretto da Emiliano De Martino ROMA - Dal 21 al 24 ottobre il palcoscenico del Teatro degli Audaci di Roma accoglierà "40 mq", uno degli spettacoli scritti e diretti da Emiliano De ...

