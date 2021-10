WhastApp | tre trucchi che ne cambieranno per sempre l’uso

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Whatsapp sta per introdurre tre importantissime novità alla sua app che faranno sicuramente felici milioni di utenti in tutto il mondo. WhatsApp, nuova funzione: i dettagli (Foto Optimagazine)Lo stop di diverse ore subito ad inizio settimana non ha fermato lo sviluppo del sistema di messaggistica di proprietà di Facebook. Certo la paralisi ha drenato diversi utenti verso altre piattaforme, come Telegram, ma l’app con il logo verde rimane la più utilizzata in tutto il mondo. Per questo stanno pèer arrivare diverse novità che si affiancano a quelle già presentate nei giorni passati, come il messaggi effimeri o i vocali accelerati. Stavolta però l’annuncio è di quelli clamorosi e che potrebbe rendere felici tutti gli utenti. WAbetainfo, il portale più informato al mondo su Whatsapp annuncia questi aggiornamenti con le prossime versioni beta del programma. Quella più ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : WhastApp tre

Computer Magazine

'Sorry, something went wrong' è la scritta che dalle 17:44 sta apparendo sullepiattaforme più diffuse tra gli utenti sul web. Facebook, WhatsApp e Instagram sono in down in tutto il mondo. Su Twitter gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown sono diventati ...... reo di aver inviato messaggi equivoci su. Ecco il post. 'Come promesso, non voglio ... Come lescimmiette: non vedo, non sento e non parlo. Però in pubblico recita il copione della ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’i ...Dopo 7 ore di inattività, finalmente le app del Gruppo Facebook si sono riprese. Un errore ha portato in down Facebook, Instagram e WhatsApp.