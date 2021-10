Usa, No vax uccide il fratello e la cognata farmacisti perché “colpevoli” di vaccinare contro Covid-19 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nel Maryland un convinto No vax ha ucciso il fratello e la cognata farmacisti colpevoli di curare il Covid. Jeffrey Allen Burnham, 46 anni, ha ucciso a colpi di arma da fuoco suo fratello Brian Robinette di 58 anni e la cognata Kelly Sue Robinette (57), nella loro casa di Ellicott City. Secondo il verbale d’arresto Burnham ha detto a un’altra persona, rimasta anonima, che suo fratello stava uccidendo le persone con il vaccino. Brian, infatti, aiutava i medici nelle operazioni di somministrazione del farmaco. Prima del duplice omicidio, Jeffrey avrebbe chiamato la madre per avvisarla di quello che stava per fare. September 30, 2021 Jeffrey, prima del delitto, raccontava alla madre di credere che il governo stesse avvelenando ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nel Maryland un convinto No vax ha ucciso ile ladi curare il. Jeffrey Allen Burnham, 46 anni, ha ucciso a colpi di arma da fuoco suoBrian Robinette di 58 anni e laKelly Sue Robinette (57), nella loro casa di Ellicott City. Secondo il verbale d’arresto Burnham ha detto a un’altra persona, rimasta anonima, che suostavando le persone con il vaccino. Brian, infatti, aiutava i medici nelle operazioni di somministrazione del farmaco. Prima del duplice omicidio, Jeffrey avrebbe chiamato la madre per avvisarla di quello che stava per fare. September 30, 2021 Jeffrey, prima del delitto, raccontava alla madre di credere che il governo stesse avvelenando ...

