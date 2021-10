Serie D: domani Real Monterotondo - Aprilia (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA - domani un solo anticipo Real Monterotondo - Aprilia (Girone G). Tutte le altre partite della 4ª giornata (5ª dei gironi A, B, D, H e I a venti squadre) del Campionato Serie D, si disputeranno ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA -un solo anticipo(Girone G). Tutte le altre partite della 4ª giornata (5ª dei gironi A, B, D, H e I a venti squadre) del CampionatoD, si disputeranno ...

Serie A femminile, la 6^ giornata si apre domani con Sampdoria-Inter La 6ª giornata si apre domani alle 12.30 con Sampdoria-Inter. Alle 14.30 il Napoli fa visita alle bianconere, le biancocelesti del neo tecnico Catini cercano i primi punti della stagione ...

