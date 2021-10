Parigi-Tours 2021: startlist, orari, tv, programma, streaming (Di venerdì 8 ottobre 2021) Domenica 10 ottobre prenderà il via l’edizione numero 115 della Parigi-Tour, una delle classiche d’autunno che si svolgerà lungo i ‘Chemins des vignes’, tratti in sterrato che attraversano i numerosi vigneti situati in quelle zone della Francia. Lo scorso anno fu Casper Pedersen, in maglia Sunweb, a trionfare, battendo in uno sprint a due Benoit Cosnefroy. Un percorso che sarà simile a quello dello scorso anno: partenza da Chartres per viaggiare nei 213,3 chilometri che portano a Tours; saranno nove i tratti in sterrato che potranno sconvolgere la corsa. Negli ultimi 50 chilometri sono previste anche sette cotes da scalare con l’ultimo, la Cote de Rochecorbon, situato a meno di nove chilometri dall’arrivo. Casper Pedersen, che ora batte bandiera del Team DSM, sarà presente per confermare il titolo dello scorso anno. Fra le dieci squadre World Tour che ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Domenica 10 ottobre prenderà il via l’edizione numero 115 della-Tour, una delle classiche d’autunno che si svolgerà lungo i ‘Chemins des vignes’, tratti in sterrato che attraversano i numerosi vigneti situati in quelle zone della Francia. Lo scorso anno fu Casper Pedersen, in maglia Sunweb, a trionfare, battendo in uno sprint a due Benoit Cosnefroy. Un percorso che sarà simile a quello dello scorso anno: partenza da Chartres per viaggiare nei 213,3 chilometri che portano a; saranno nove i tratti in sterrato che potranno sconvolgere la corsa. Negli ultimi 50 chilometri sono previste anche sette cotes da scalare con l’ultimo, la Cote de Rochecorbon, situato a meno di nove chilometri dall’arrivo. Casper Pedersen, che ora batte bandiera del Team DSM, sarà presente per confermare il titolo dello scorso anno. Fra le dieci squadre World Tour che ...

