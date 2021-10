Mur | attività di “ricerca fondamentale” | contributi fino a 1 mln Domande dal 26 ottobre

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 ottobre 2021) In Gazzetta ufficiale è stato pubblicata una nota del Mur relativa alla “procedura competitiva per lo sviluppo delledi, a valere sul Fondo italiano per la scienza”. Destinatari della procedura sonotori emergenti etori affermati che “in qualità di Principal Investigator possono presentare, tra il 26e il 27 dicembre 2021, progetti dinei macrosettori European Research Council: ERC – LS (Life sciences), PE (Physical Sciences and Engineering) ed SH (Social Sciences and Humanities)”. Per ogni progetto selezionato è previsto un contributoa un importo pari a 1 milione di euro nell’ambito dello schema Starting Grant e pari a 1,5 milioni di euro nell’ambito dello ...