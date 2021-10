Mondo ibrido - L'auto elettrificata piace ai lettori: il 64% vorrebbe acquistarla, ma solo con gli incentivi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gli automobilisti iniziano a conoscere il funzionamento delle auto ibride, molti le guardano con interesse e vorrebbero pure comprarle, ma pochi, pochissimi sono disposti a fare il grande passo in assenza di incentivi statali. quanto emerge dal sondaggio collegato al volume Mondo ibrido (allegato gratuito a Quattroruote di ottobre), col quale abbiamo voluto mettere alla prova il livello di preparazione dei lettori e saggiare la loro propensione a sposare i modelli elettrificati. Vetture che riscontrano un sicuro interesse nel pubblico, ma che non sempre sono alla portata di tutti. Una mano da Roma. Tranne qualche eccezione, le risposte al questionario rivelano una maggiore comprensione dei vari schemi tecnici ibridi e delle loro caratteristiche: termini come mild ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 8 ottobre 2021) Glimobilisti iniziano a conoscere il funzionamento delleibride, molti le guardano con interesse ero pure comprarle, ma pochi, pochissimi sono disposti a fare il grande passo in assenza distatali. quanto emerge dal sondaggio collegato al volume(allegato gratuito a Quattroruote di ottobre), col quale abbiamo voluto mettere alla prova il livello di preparazione deie saggiare la loro propensione a sposare i modelli elettrificati. Vetture che riscontrano un sicuro interesse nel pubblico, ma che non sempre sono alla portata di tutti. Una mano da Roma. Tranne qualche eccezione, le risposte al questionario rivelano una maggiore comprensione dei vari schemi tecnici ibridi e delle loro caratteristiche: termini come mild ...

