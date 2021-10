Lewis Hamilton, re del venerdì turco: “Pista molto diversa, buon assetto…” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il venerdì turco ha eletto il suo re incontrastato di questa giornata: è Lewis Hamilton. Il pilota principale delle Mercedes, e campione del mondo in carica in Formula Uno, si è tolto la soddisfazioni di dominare in lungo ed in largo le prime due sessioni di prove Libere staccando un doppio miglior tempo in mattinata ed in questo primo pomeriggio. Una superiorità apparsa schiacciante che dovrà essere messa alla prova, però, con la squalifica di dieci posizioni dopo il quarto cambio della Power Unit. Le parole di Lewis Hamilton a fine Libere 2 Ecco le parole del campione del mondo in carica in Formula Uno che nelle prime due sessioni del weekend dominato dal Gran Premio di Turchia è riuscito a prendere il primo posto nelle Libere 1 e Libere 2: “Le cose sono andate ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilha eletto il suo re incontrastato di questa giornata: è. Il pilota principale delle Mercedes, e campione del mondo in carica in Formula Uno, si è tolto la soddisfazioni di dominare in lungo ed in largo le prime due sessioni di prove Libere staccando un doppio miglior tempo in mattinata ed in questo primo pomeriggio. Una superiorità apparsa schiacciante che dovrà essere messa alla prova, però, con la squalifica di dieci posizioni dopo il quarto cambio della Power Unit. Le parole dia fine Libere 2 Ecco le parole del campione del mondo in carica in Formula Uno che nelle prime due sessioni del weekend dominato dal Gran Premio di Turchia è riuscito a prendere il primo posto nelle Libere 1 e Libere 2: “Le cose sono andate ...

Advertising

sportface2016 : +++#F1 #TurkishGP: Lewis #Hamilton sostituisce il motore endotermico, penalità di 10 posizioni in griglia di partenza+++ - messina_oggi : Hamilton domina le libere in Turchia ma Leclerc è vicinoISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - Lewis Hamilton è il protag… - FormulaPassion : #F1 | Lewis Hamilton, dominatore del venerdì di Istanbul, ha applaudito i miglioramenti della pista turca, che offr… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Quinto posto per Max Verstappen al termine delle PL2, piuttosto distante dal giro veloce di Lewis Hamilton: l'ola… - Vesuvius85 : RT @GiulyDuchessa: Nuovo ICE per Lewis Hamilton che prenderà 10 posizioni di penalità #Formu1a #F1 #Mercedes -