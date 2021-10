Ferrara, morto di Covid il 68enne no - vax che si faceva curare con la 'telemedicina' di Ippocrateorg (Di venerdì 8 ottobre 2021) No vax, si era 'curato' a casa con la telemedicina, cioè con l'assistenza via mail e telefono di un medico volontario legato all'associaizone Ippocrateorg. Ma dopo alcune settimane di ricovero per via ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 ottobre 2021) No vax, si era 'curato' a casa con la, cioè con l'assistenza via mail e telefono di un medico volontario legato all'associaizone. Ma dopo alcune settimane di ricovero per via ...

