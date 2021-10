Far Cry 6 e i suoi combattimenti tra galli. La PETA vuole che siano rimossi. (Di venerdì 8 ottobre 2021) Far Cry 6 è appena uscito e va già incontro ad alcuni problemi che hanno riscontrato moltissimi altri autori. In sostanza, la PETA, ovvero l'organizzazione per i diritti degli animali ? anche digitali a quanto pare ? ha contattato Ubisoft per chiedere che i combattimenti tra galli all'interno del titolo vengano rimossi. Su questo tema si potrebbero aprire pagine e pagine di argomenti, ma limitiamo alla notizia. Che succede in Far Cry 6? Ambientato in un contesto molto simile alla Cuba degli anni '60-'70, è presente un minigioco in cui i giocatori controllano un pollo, facendolo combattere con un suo pari. La particolarità, sta che il combattimento tra questi animali è ancora legale sull'isola reale, anche se meno enfatizzato rispetto al videogioco. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Far Cry 6 è appena uscito e va già incontro ad alcuni problemi che hanno riscontrato moltissimi altri autori. In sostanza, la, ovvero l'organizzazione per i diritti degli animali ? anche digitali a quanto pare ? ha contattato Ubisoft per chiedere che itraall'interno del titolo vengano. Su questo tema si potrebbero aprire pagine e pagine di argomenti, ma limitiamo alla notizia. Che succede in Far Cry 6? Ambientato in un contesto molto simile alla Cuba degli anni '60-'70, è presente un minigioco in cui i giocatori controllano un pollo, facendolo combattere con un suo pari. La particolarità, sta che il combattimento tra questi animali è ancora legale sull'isola reale, anche se meno enfatizzato rispetto al videogioco. Leggi altro...

