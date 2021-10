De Luca | È arrivato il momento di una forza unitaria con il M5s

(Di venerdì 8 ottobre 2021) S'era intuito da quando li abbiamo visti uno accanto all'altro a festeggiare la vittoria di Gaetano Manfredi a Napoli, che qualcosa nei rapporti tra il Pd campano e il M5s stava cambiando. L'abbiamo rinominata la falange sfogliatella, Luigi Di Maio, Vincenzo De, Giuseppe Provenzano e Roberto Fico che posano insieme dopo tutto quello che si erano detti in questi anni. Tutt'altro che complimenti. Pronti a siglare il patto della calamarata. Deponendo l'ascia da guerra. Un ulteriore indizio? Oggi il governatore De, durante la sua solita diretta fiume su Facebook, è stato più esplicito, circoscritto. "Sono maturi i tempi per ragionare su una granderiformista, partendo da un'operazione verità che deve riguardare il M5s, ma anche il Pd", ha detto. Spiegando con toni inusualmente pacati che "sul M5s ...

Advertising

ilfoglio_it : Il presidente della Campania De Luca durante una diretta Facebook: 'Dobbiamo fare un discorso di verità, parlare a… - dantonio_luca : RT @stefany5961: Forse è arrivato il momento di mettere le calze. ?? #pausa #freddo - aka7lucaa : Luca è arrivato il momento di dirci qualcosa? - fikayoluca_ : @milivnkovic Bravo Luca ci sei arrivato - ultimenews24 : Contestazione da parte di Mario Adinolfi, fondatore del Popolo della Famiglia, contro il deposito delle firme in Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca arrivato

Il Foglio

Il presidente della Campania durante una diretta Facebook: 'Dobbiamo fare un discorso di verità, parlare a quel mondo che si è rivolto ai Cinque stelle nella speranza di rinnovare l'Italia'. A Napoli ...Non andranno in carcere. Chiederanno l'affidamento ai servizi socialiVanneschi e Alessandro Albertoni, i due trentenni condannati anche in Cassazione a 3 anni per ... "Il decreto ècon ...Potrebbe essere annullato il processo per l’omicidio di Luca Sacchi, il giovane personal trainer ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre ...Il presidente della Campania durante una diretta Facebook: "Dobbiamo fare un discorso di verità, parlare a quel mondo che si è rivolto ai Cinque stelle nella speranza di rinnovare l'Italia". A Napoli ...