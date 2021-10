Commestibili o velenosi? Il dilemma dei funghi

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Autunno è il periodo in cui il sottobosco si popola di ingredienti gustosi e speciali per le nostre tavole. Tra questi porcini, finferli, chiodini e altre tipologie edibili del mondo dei. Ma ci sono molti falsi amici che possono essere tossici o letali: farsi guidare dagli esperti è fondamentale. Per chi si cimenta nella raccolta nel bosco, Regione Lombardia ha messo a disposizione un servizio gratuito per il controllo e l’ispezione