Castelli disintegra l’inchiesta Fanpage e rilancia | fanno tanto i Robin Hood | ma chi li paga?

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Chedisi sia ridotta alla farsa lo abbiamo scritto. E oggi, dopo la seconda puntata dedicata all’indagine da Formigli a Piazza Pulita, al grottesco si unisce anche il sospetto. Due risvolti dell’operato del giornale online che, tra gli altri, lo storico dirigente del Carroccio ed ex ministro della Giustizia, Roberto, cala come una mannaia sui presunti scoop. «Tirano fuori questa cosa del fascismo perché non hanno altri argomenti per attaccare la Lega. Sono davvero alla frutta», ha dichiarato poco faall’AdnKronos, intervenendo sul tema dei presunti legami tra esponenti del partito e frange neofasciste indicati daldi. Robertoin due paroledi ...