X Factor 2021 | Plugsaints | chi è Edoardo Scansante | il talento che ha commosso tutti

Chi è Edoardo Scansante, in arte Plugsaints: il giovane talento di X Factor 2021 con il suo inedito Colore ha commosso tutti. Questa sera di giovedì 7 ottobre partono i Bootcamp di X Factor 2021. Questa edizione senza 'etichette' ha permesso a molti talenti di presentarsi senza paura. Molti giovani con storie difficili hanno regalato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

