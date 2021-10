Satira e tecnologia nel Giappone degli over 60

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Secondo dati resi noti lo scorso mese, il numeroultrasessantacinquenni inha raggiunto, nel 2020, la cifra di 36.4 milioni, il 29.1 per cento dell’intera popolazione dell’arcipelago. Di gran lunga il paese con la popolazione più vecchia del mondo, ilè seguito in questa speciale classifica da Italia e Portogallo, e per questo motivo è, in qualche modo, un luogo da guardare molto da vicino, in quanto potrebbe essere un’anticipazione di quello che in futuro avverrà anche … Continua L'articolo proviene da il manifesto.