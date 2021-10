Roma, tenta una rapina in farmacia armato di coltello: fermato un 32enne (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – I carabinieri della Stazione Roma Fidene hanno arrestato un 32enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina aggravata. Ieri sera, 06 ottobre 2021, l’uomo è entrato in una farmacia in via Radicofani e sotto la minaccia di un coltello, ha minacciato i dipendenti chiedendo la consegna del denaro presente nelle casse. Il farmacista, grazie ad un rapporto di fiducia con il Comandante della Stazione dei Carabinieri di zona, ha dato l’allarme direttamente in caserma, consentendo all’autoradio presente nei paraggi di intervenire immediatamente. L’uomo, infatti, era ancora nella farmacia quando i carabinieri della Stazione di Roma Fidene, notati i movimenti sospetti, con grande professionalità hanno operato persuadendolo a gettare l’arma ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 ottobre 2021)– I carabinieri della StazioneFidene hanno arrestato un, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa diaggravata. Ieri sera, 06 ottobre 2021, l’uomo è entrato in unain via Radicofani e sotto la minaccia di un, ha minacciato i dipendenti chiedendo la consegna del denaro presente nelle casse. Il farmacista, grazie ad un rapporto di fiducia con il Comandante della Stazione dei Carabinieri di zona, ha dato l’allarme direttamente in caserma, consentendo all’autoradio presente nei paraggi di intervenire immediatamente. L’uomo, infatti, era ancora nellaquando i carabinieri della Stazione diFidene, notati i movimenti sospetti, con grande professionalità hanno operato persuadendolo a gettare l’arma ...

Advertising

ilfaroonline : Roma, tenta una rapina in farmacia armato di coltello: fermato un 32enne - Ted0foro : @SilverFede @La_manina__ Spesso lo è, e a Roma è successo. E di solito si tenta di non rifare le stesse cose che ha… - TobrukBruno : Repubblica Roma: Maurizio Costanzo al Teatro di Roma: la nomina in corner che tenta Virginia Raggi.… - okcalciomercato : Roma, torna di moda Zakaria: si tenta di chiudere a gennaio - rep_roma : Maurizio Costanzo al Teatro di Roma: la nomina in corner che tenta Virginia Raggi [di Marina de Ghantuz Cubbe, Lore… -