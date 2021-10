Qualificazioni Mondiali 2022, Guinea Bissau intossicata: perde 5-0 in Marocco (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tutto facile per il Marocco che ha battuto agevolemente (5-0) la Guinea Bissau, in un match di qualificazione ai Mondiali 2022 giocato ieri a Rabat. Una sfida però compromessa dalle indisposizioni che hanno colpito la squadra ospite, decimata da problemi intestinali iniziati poco dopo la cena consumata alla vigilia. L’allenatore della Guinea-Bissau Baciro Cande ha detto che i suoi giocatori e il suo staff “hanno accusato dolori allo stomaco circa quindici minuti dopo cena, seguiti da diarrea e vomito“. “Venticinque persone sono state portate in ospedale e ne sono uscite poco prima dell’alba di mercoledì. Per precauzione, abbiamo poi portato il nostro cibo in hotel”, ha aggiunto. Il capo della delegazione della Guinea-Bissau, Carlos ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tutto facile per ilche ha battuto agevolemente (5-0) la, in un match di qualificazione aigiocato ieri a Rabat. Una sfida però compromessa dalle indisposizioni che hanno colpito la squadra ospite, decimata da problemi intestinali iniziati poco dopo la cena consumata alla vigilia. L’allenatore dellaBaciro Cande ha detto che i suoi giocatori e il suo staff “hanno accusato dolori allo stomaco circa quindici minuti dopo cena, seguiti da diarrea e vomito“. “Venticinque persone sono state portate in ospedale e ne sono uscite poco prima dell’alba di mercoledì. Per precauzione, abbiamo poi portato il nostro cibo in hotel”, ha aggiunto. Il capo della delegazione della, Carlos ...

Advertising

juventusfc : Saranno giornate intense per i bianconeri in Nazionale, fra qualificazioni ai Mondiali e gli impegni per le… - sportface2016 : Il Marocco vince 5-0, ma la Guinea-Bissau è decimata - blab_live : #WCQ Qualificazioni #Mondiali #Qatar2022 in #Africa: #pronostici, quote seconda fase. Terza giornata - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALI - Qualificazioni, quattro match in esclusiva in chiaro su Canale 20, ecco la programmazione - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALI - Qualificazioni, quattro match in esclusiva in chiaro su Canale 20, ecco la programmazione -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Mondiali Vina gioca Juve - Roma in anticipo: stanotte sfida Cuadrado con il suo Uruguay Matias Vina e il suo Uruguay sfideranno questa notte la Colombia di Juan Cuadrado . La partita, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, è soltanto un anticipo della sfida che andrà in scena all' Allianz Stadium alla ripresa del campionato, tra due giocatori che hanno qualità molto simili. Vina è ...

Psg, Keylor Navas stizzito per le domande su Donnarumma ... impegnata nei prossimi giorni contro Honduras, El Salvador e Stati Uniti per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, quando uno dei giornalisti presenti gli ha chiesto del dualismo con Gigio. ...

Qualificazioni Mondiali, intossicazione alimentare per i giocatori della Guinea Bissau: tutti ricoverati la Repubblica Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Nel pomeriggio è previsto il Consiglio dei Ministri che dovrebbe dare il via libera al "Decreto capienze" su stadi, palazzetti, cinema e discoteche. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, il Cts ha ...

Nazionale: dal vero nove al centrocampo rafforzato ecco come dovrà cambiare l’Italia di Mancini ci aspetta l’incrocio pericoloso con la Svizzera all’Olimpico di Roma e sarà la partita decisiva per centrare la qualificazione al Mondiale in Qatar tra meno di quattordici mesi. Ma che fine ha fatto ...

Matias Vina e il suo Uruguay sfideranno questa notte la Colombia di Juan Cuadrado . La partita, valida per leaidel 2022, è soltanto un anticipo della sfida che andrà in scena all' Allianz Stadium alla ripresa del campionato, tra due giocatori che hanno qualità molto simili. Vina è ...... impegnata nei prossimi giorni contro Honduras, El Salvador e Stati Uniti per leaidi Qatar 2022, quando uno dei giornalisti presenti gli ha chiesto del dualismo con Gigio. ...Nel pomeriggio è previsto il Consiglio dei Ministri che dovrebbe dare il via libera al "Decreto capienze" su stadi, palazzetti, cinema e discoteche. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, il Cts ha ...ci aspetta l’incrocio pericoloso con la Svizzera all’Olimpico di Roma e sarà la partita decisiva per centrare la qualificazione al Mondiale in Qatar tra meno di quattordici mesi. Ma che fine ha fatto ...