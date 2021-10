"Perché non credo in Dio". Fabrizio Corona estremo e blasfemo, Giletti allarga le braccia | Video (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Non credo in Dio Perché mi sento Dio". Fabrizio Corona non teme di apparire blasfemo: in studio a Non è l'arena, ospite di Massimo Giletti, l'ex re dei paparazzi racconta il suo calvario giudiziario e umano senza alcuna censura. Dopo aver ripercorso le ore drammatiche in un ospedale psichiatrico, con episodi di cannibalismo e autolesionismo raccapriccianti, Corona ascolta la lettera che in quei giorni gli aveva scritto Adriano Celentano. "Sono rimasto profondamente colpito nel vedere il dolore e la disperazione di una madre che aggrappata alla tua giacca piangeva e ti supplicava di stare calmo - sottolineava il Molleggiato -. Tu hai fatto tante str***e nell vita, la più grossa e direi la più pericolosa è quella di aver indotto i giudici a darti una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Nonin Diomi sento Dio".non teme di apparire: in studio a Non è l'arena, ospite di Massimo, l'ex re dei paparazzi racconta il suo calvario giudiziario e umano senza alcuna censura. Dopo aver ripercorso le ore drammatiche in un ospedale psichiatrico, con episodi di cannibalismo e autolesionismo raccapriccianti,ascolta la lettera che in quei giorni gli aveva scritto Adriano Celentano. "Sono rimasto profondamente colpito nel vedere il dolore e la disperazione di una madre che aggrappata alla tua giacca piangeva e ti supplicava di stare calmo - sottolineava il Molleggiato -. Tu hai fatto tante str***e nell vita, la più grossa e direi la più pericolosa è quella di aver indotto i giudici a darti una ...

Advertising

borghi_claudio : Chiesto al ministro Franco qual è la posizione italiana per cambiare il futuro patto di stabilità per evitare il ri… - matteosalvinimi : Ecco perché la Lega non darà mai il suo “Ok” all’aumento delle tasse. - CarloCalenda : Perché Michetti è un candidato improbabile, perché ha gente impresentabile e perché non voto candidati Sovranisti e… - F1N1no : RT @F1N1no: @MaxNerozzi Chiedo lumi signor Nerozzi perché non conosco bene l'italiano come lei: Gli atti violenti sono solo quelli fatti co… - Giovann83034657 : RT @Smartitina: A volte si inizia a disobbedire non per mancanza di senso civico, ma perchè per troppo tempo si è seguito scrupolosamente t… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Monete rare: le 10 lire che valgono 25.000 euro. Ecco quali! Non solo lo stato di conservazione incide per il valore di una moneta ma anche il periodo storico in cui è stata coniata, l' anno di conio, la tiratura di quella moneta e quante ne sono presenti in ...

Charlene di Monaco, Alberto frena le voci sul divorzio: 'Non vedo l'ora che torni, siamo una squadra' A People il Principe Alberto ha dichiarato: 'Sta meglio, è stato molto complicato per lei, perché è ... Ai microfoni di Monaco - Matin, ha poi ribadito di aspettare il ritorno della moglie: 'Non vedo l'...

Cause WhatsApp down: problemi di configurazione per Instagram, Facebook e le app di Zuckenberg Corriere della Sera solo lo stato di conservazione incide per il valore di una moneta ma anche il periodo storico in cui è stata coniata, l' anno di conio, la tiratura di quella moneta e quante ne sono presenti in ...A People il Principe Alberto ha dichiarato: 'Sta meglio, è stato molto complicato per lei,è ... Ai microfoni di Monaco - Matin, ha poi ribadito di aspettare il ritorno della moglie: 'vedo l'...