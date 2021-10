Perché i cattolici “lo fanno” meglio | tutto sul vero piacere coniugale

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Spesso si pensa che i cristiani, per qualche strana ragione, sia chiamati a rifiutare la carnalità umana persino all’interno del matrimonio. Eppure Dio si incarnato in Gesù,Dio euomo, rendendo il divino parte della vita di ogni cristiano. Non è infatti per niente così, ma bisogna comprendere con attenzione il. Quello della L'articolo proviene da La Luce di Maria.