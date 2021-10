Le app hanno un problema con l’emoji della bandiera dell’Afghanistan (Di giovedì 7 ottobre 2021) l’emoji della bandiera afghanaIl ritorno al potere dei talebani sta segnando tragicamente la vita di molti cittadini afghani e si prevede che su scuola, lavoro e salute le donne afghane faranno un salto indietro di vent’anni. Le imposizioni e i cambiamenti promossi dal gruppo islamico riguardano anche i simboli politici: una delle modifiche messe in atto ha a che fare con la bandiera dell’Afghanistan. Il vessillo tricolore nero, verde e rosso utilizzato fino all’insediamento è stato sostituito da una bandiera bianca con impresso il testo Shahada, la testimonianza di fede con cui un musulmano dichiara di credere in Allah. Il cambiamento non è stato ancora accettato a livello ufficiale dalle altre nazioni del mondo e ciò rappresenta un problema per alcune aziende che si ... Leggi su wired (Di giovedì 7 ottobre 2021)afghanaIl ritorno al potere dei talebani sta segnando tragicamente la vita di molti cittadini afghani e si prevede che su scuola, lavoro e salute le donne afghane faranno un salto indietro di vent’anni. Le imposizioni e i cambiamenti promossi dal gruppo islamico riguardano anche i simboli politici: una delle modifiche messe in atto ha a che fare con la. Il vessillo tricolore nero, verde e rosso utilizzato fino all’insediamento è stato sostituito da unabianca con impresso il testo Shahada, la testimonianza di fede con cui un musulmano dichiara di credere in Allah. Il cambiamento non è stato ancora accettato a livello ufficiale dalle altre nazioni del mondo e ciò rappresenta unper alcune aziende che si ...

