Lazio | Tare monitora Romagnoli | contratto in scadenza a giugno

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Possibile opportunità in casa: il Corriere della Sera riferisce infatti che le trattative per il rinnovo di Alessiocon il Milan al momento sono bloccate. Il difensore e capitano rossonero vorrebbe guadagnare una cifra più alta rispetto ai 3,5 milioni di euro l’anno offerti dalla società. Igliosserva attentamente la situazione in attesa dei prossimi sviluppi. Con unin, l’ex Roma fa gola e non poco al club biancoceleste, che potrebbe convincerlo in virtù della sua dichiarata fede laziale.

ROMA - La situazione portieri in casa Lazio andrà affrontata prima o poi. E qualcosa già si muove perché non consente di progettare piani di lungo periodo. Per Reina, titolare di campionato e allievo di Sarri, la carta d'identità inizia a pesare. A fine gara, però, il fratello dell'attaccante della Lazio, Luigi Immobile, s'è voluto togliere un sassolino dalla scarpa dopo le tante critiche piovute su Ciro da parte dei tifosi italiani agli ultimi Europei.