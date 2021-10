Ginnastica Ritmica, ecco le campionesse regionali 2021 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAngri (Sa) – Con la disputa della seconda e decisiva prova di campionato, svoltasi ad Angri con l’organizzazione a cura della locale società Evoluzione Danza presieduta da Colomba Cavaliere, sono stati assegnati i titoli regionali individuali di categoria Allieve Gold 2021 di Ginnastica Ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia. Nelle A1 il titolo è andato a Laura Barone della Danza e Ginnastica Kodokan Atena Lucana di Rosaria Bruno che ha preceduto sul podio Federica Cascella della Partenope Napoli di Daniela Della Bruna e Filomena Marmo ancora della Kodokan. Nelle A2 successo di Anna Paola Russo, della Juvenilia Cava dè Tirreni di Raffaela Cammarota, davanti a Lucilla Maia Cammarota, della Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo, ed Alessia ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAngri (Sa) – Con la disputa della seconda e decisiva prova di campionato, svoltasi ad Angri con l’organizzazione a cura della locale società Evoluzione Danza presieduta da Colomba Cavaliere, sono stati assegnati i titoliindividuali di categoria Allieve Golddidella Federazioned’Italia. Nelle A1 il titolo è andato a Laura Barone della Danza eKodokan Atena Lucana di Rosaria Bruno che ha preceduto sul podio Federica Cascella della Partenope Napoli di Daniela Della Bruna e Filomena Marmo ancora della Kodokan. Nelle A2 successo di Anna Paola Russo, della Juvenilia Cava dè Tirreni di Raffaela Cammarota, davanti a Lucilla Maia Cammarota, dellaSorrento di Pia Cuomo, ed Alessia ...

